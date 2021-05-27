Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünyanın yarısı Chrome kullanıyor /27 Mayıs 2021 12:17

Dünyanın yarısı Chrome kullanıyor

Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

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GlobalStats tarafından sağlanan tarayıcı pazar payı yüzdeleri göz önüne alınarak hazırlanan listede her uygulamayı kaç kişinin kullandığı hesaplandı.

Yayınlanan rapor dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılan Google Chrome'un tartışmasız şekilde lider olduğunu gösteriyor. 2021'in Nisan ayı itibariyle dünyada 3.258.256.887 (yaklaşık 3.3 milyar) Google Chrome kullanıcısı var. Yani bu da dünya nüfusunun yüzde 42'si demek. İkinci sırada 944.576.100 kullanıcı ile Apple'ın Safari tarayıcısı bulunuyor.

Diğer tüm tarayıcıların popülaritesi çok daha düşük. Üçüncü sırada 181 milyon kişilik bir kullanıcı kitlesine sahip Firefox yer alıyor. Onu, 171 milyonla Edge'in takip ediyor. Samsung Internet tarayıcısı 167 milyon kullanıcı ile beşinci sırada kendine yer bulurken, 112 milyon kullanıcıya sahip Opera listenin sonunda.
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