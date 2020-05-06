Dünyanın “yendik” dediği IŞİD, Irak’ta saldırılarına hız verdi

Eski Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin 9 Aralık 2017’de "IŞİD’e karşı zafer kazanıldığı ve örgütü bölgeden çıkarıldığı" açıklamasının üzerinden 3 yılı aşkın zaman geçti.







Ancak IŞİD mensuplarının özellikle Kerkük, Musul, Diyala ve Salahaddin gibi kentlerin kırsal bölgelerinde saldırıları devam etti.





Örgüt üyeleri son bir haftada söz konusu bölgelerde onlarca saldırı gerçekleştirdi.





Saldırılarda onlarca güvenlik gücü ve sivil hayatını kaybederken yine aynı şekilde onarca sivil de yaralandı.





IŞİD neden saldırılarını artırdı?





Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürdistan Bölgesi’nin (IKB) yetkilileri her fırsatta IŞİD’in tekrar güç topladığını ve saldırmak için hazırlık yaptığını açıkladı.





Merkezi hükümet uluslararası koalisyonun desteğiyle 3 yıl içerisinde IŞİD’e karşı Cezire, Enbar, Orta Fırat, Musul, Kerkük ve Salahaddin gibi birçok noktada onlarca operasyon düzenledi.





Örgüt mensupları ise merkezi hükümetin operasyonlarına saldırılara karşılık verdi.





Hatta güvenlik kaynaklarına göre, mağlup olan örgüt dağılan gruplar arasında iletişim kanalı kurmayı başardığı gibi, geniş ölçüde olmasa da organize olabildi.





IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon sözcüsü Albay Myles B. Caggins, örgütün son zamanlarda Irak’taki saldırılarını artırmasının nedenini güvenlik güçlerinin dağlık bölgelerde etkili operasyon yapmasına bağlıyor.





Yeni lider saldırılarla otoritesini mi güçlendirmeyi amaçlıyor?





Caggins, koalisyon ve Irak güçlerinin dağlık alanlarda örgüte karşı etkili operasyonlar yürüttüğünü, bunun sonucu olarak da IŞİD mensuplarının saldırılarını arttırdığını savunuyor.





Kimi Iraklı güvenlik kaynakları ise örgütün yeni lideri Ebu İbrahim Haşimi Kureyşi’nin söz konusu saldırılarla otoritesini güçlendirmeyi amaçladığın görüşünde.





“IŞİD bağlantı yollarını hedefleyerek lojistik desteğe erişmek istiyor”





Independent Türkçe’ye konuşan Iraklı güvenlik uzmanı Husam Al-Haşimi’ye göre IŞİD’in, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesinden sonra Hemrin Dağları’ndan Diyala’ya, Zeytun Vadisi’nden Salahaddin’in kuzeyine, Al Şirkat’ın sol şeridinden Kanoka Dağı’na, Havice’nin kuzeybatısına ve Mahmur’un da içinde olduğu bölgeye ilgisi arttı.





Örgütün Kerkük’ün güneyi, Diyala’nın kuzeydoğusu, Salahaddin’in doğusu ve Samarra’nın güneyinden Bağdat’ın kuzeyindeki bölgelere ilerlemek ve bağlantı yollarını hedeflediğini aktaran Haşimi, IŞİD’in bununla lojistik desteğe olan erişimi kolaylaştırmak istediğini söyledi.





Haşimi, IŞİD’in bu yollarla Irak’ın farklı bölgelerine ulaşarak silah ve mühimmat teminini sağlamak istediğini aktardı.









IŞİD’in temel hedefinin kırsala adım atmak olduğunu belirten Haşimi, “Örgüt özellikle Bağdat, Telafer, Kayyarah, Beci, Havice, Şarkat, Tikrit, Felluce ve Mikdadiyah civarındaki kırlara gidebilmek, ticaret hareketini, yakıt kamyonlarını, güvenlik güçlerini, İran'dan Irak'a turizm gruplarını, elektrik iletim hatlarını, İnternet sistem hatlarını ve iletişim kulelerinin kontrolünü sağlamayı hedefliyor” dedi.





“Örgüt tutuklu üyelerini kurtarmak için kamplara yakınlaşıyor”





Örgütün Irak güvenlik güçlerinin moralini bozarak strese sokmayı ve yorucu yıpranma tekniğini uygulayarak sürekli alarm düzeyinde tutarak zayıflatmayı amaçladığını ifade eden Haşimi, devamında şunları söyledi:





“IŞİD’liler, güvenlik kuvvetlerinin sürekli bir uyarı durumunda kalamayacağını bildiği için bu taktiğe başvurdu. Böylece, her an saldıracakmış gibi Irak güçlerini hazırda bekletiyor. Küçük saldırılar bile olsa orduyu harekete geçmeye zorlar. Doğal olarak bu da ekonomik yönden çok paraya tekabül eder ve bütçelerin çökmesine yol açar.





Haşimi’ye göre örgütün kendini finanse etmek, uyuyan hücrelerini aktif hale getirmek, Şii ve Sünniler arasında mezhep çatışması çıkarmak, tutuklu üyeleri serbest bırakmak için kamplara yaklaşmak ve Haşdi Şabi ile işbirliği yapan Sünnilerden intikam almak için söz konusu alan ve hedeflere odaklanıyor.





Örgütün protesto, hükümetin istifası ve Mühendis’in öldürülmesinden sonra ortaya çıkan ciddi siyasi anlaşmazlıklar gibi problemleri kendi lehine fırsata çevirmek istediğini belirten Haşimi, bu ve buna benzer nedenlerle IŞİD’in Diyala, Salahaddin, Musul, Kerkük ve Bağdat’ın kuzeyine saldırıları artırdığını söyledi.





IŞİD’in genellikle 9-11 kişilik küçük gruplarla saldırılar düzenlediğini kaydeden Haşimi, Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesinden sonra örgütün bireylere ve paraya ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.





"Bağdadi öldürüldü IŞİD yenildi"





Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de ABD tarafından öldürülmesinden sonra Amerika Başkanı Donald Trump, IŞİD’in yenildiğini söylemişti.





Trump, “terör örgütü” olarak gördüklerin IŞİD’in yenilgiye uğratılması nedeniyle de Suriye’den askeri güçlerinin büyük bölümün çektiklerini açıklamıştı.





Trump gibi bazı devlet ve hükümet başkanları da IŞİD’in yenilgiye uğratıldığı yönünde açıklamalar yapmıştı.





Ancak aradan geçen zaman diliminde örgütün yeniden saldırılarına hız vermesiyle dikkatler tekrar bölgedeki faaliyet alanlarına çevrilecek.





KAYNAK: The Independent Tükçe

