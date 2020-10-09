Samanyolu Haber /Sağlık / Dünyanın yeni 'pandemi'si: Süper bakteriler /09 Ekim 2020 10:24

Dünyanın yeni 'pandemi'si: Süper bakteriler

Dünya Kovid-19 salgınını sona erdirmek için mücadele ederken, ABD'li bilim insanları kontrolsüz antibiyotik tüketimi nedeniyle başka bir küresel bulaşıcı hastalık tehdidiyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor.

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Science Alert’in aktardığına göre, dünyada her yıl 700 bin kişi çok dirençli bir bakteri türünün kurbanı oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2050 yılına kadar zararlı mikroorganizmalarla enfekte olan insan sayısının 10 milyona ulaşabileceğini kabul ediyor.

Uzmanlar, hayvancılık da dahil olmak üzere antibiyotiklerin çok sık kullanılması nedeniyle aralarında gonore, tüberküloz ve salmonella suşları da bulunan birçok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinin çok zorlaştığını ve bazen imkansız hale geldiğini belirtiyor.

San Diego'daki California Üniversitesi’nde tıp profesörü Steffani Strathdy, pandemi ve kontrolsüz antibiyotik alımı nedeniyle, dünyanın yeni bir patojenik organizmanın saldırısıyla hızlı bir şekilde karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekerek, “Aniden ortaya çıkan Kovid-19'un aksine, süper bakteri krizi yavaş yavaş beliriyor. Bu artık bir salgın. Bu zaten küresel bir kriz ve Kovid nedeniyle durum daha da kötüleşiyor” ifadelerini kullandı.
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