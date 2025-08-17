Samanyolu Haber /Gündem / 'Dünyaya gelerek bir öküzün boşluğunu doldurdum' /17 Ağustos 2025 16:42

'Dünyaya gelerek bir öküzün boşluğunu doldurdum'

Ahmet Daştan'ın hazırlayıp sunduğu TUTUNANLAR bu sefer, zorunlu göç sonrası Almanya'da hayata tutunan ve yaşadığı her türlü zorluğa rağmen öğretmenlik mesleğine yeniden dönen Recep Gözaydın'ı ekranlara taşıyor.

Türkiye’de uzun yıllar matematik öğretmenliği yapan Recep Gözaydın, 2015 sonrası yaşadıklarını ve Almanya’ya hicret hikayesini ‘Tutunanlar’da anlattı. Dil sorununu çözen ve Berlin’de matematik öğretmenliğine yeniden başlayan Gözaydın, “Özgürlüğü matematiksel olarak 1 yaptım. Yanına gelen her şey sıfır oldu ama başında 1 olduğu için hepsi değer kazandı. Almanca öğrendim bir sıfır, ev tuttum bir sıfır, ailem geldi bir sıfır, mesleğe başladım bir sıfır. Şu an sıfırlar çok kıymetli.” dedi.

1971’de Amasya’nın Merzifon'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Recep Gözaydın, Konya’da matematik öğretmeni olarak çalıştı. Ardından 2012’de Endonezya’ya gitti. 2015’te Türkiye’ye dönüşünde ise birçok kurumun kapandığını, insanların baskı altında olduğunu gördü. Kısa süre sonra 15 Temmuz yaşandı ve yeniden yurtdışına çıkma kararı aldı.

Almanya'ya iltici ettikten sonra dil eğitimine başladı. C1 sertifikasını aldıktan sonra Berlin Milli Eğitim’e başvuran Gözaydın, önce geçici, ardından kalıcı öğretmenlik izniyle göreve başladı. Bugün bir devlet okulunda matematik öğretmeni olarak çalışıyor.

Gözaydın'ın birçok insana örnek olacak hiyakesi TUTUNANLAR'da...



