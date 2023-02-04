Dünyaya haykırış: Neredesiniz?

Ümit Nağmeleri, Ewing Sarkom hastalığına yakalanan ve annesinden ayrı tutulan 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın için özel bir video klip paylaştı.





Annesi cezaevinde olduğu için annesi ile görüşemeyen Yusuf Kerim için başta siyasiler olmak üzere çok sayıda sanatçı tepki gösteriyor. Ümit Nağmeleri, Yusuf Kerim için yaptığı özel videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Dünyanın en acımasız cezası, büyüklerin dünyasında çocukları cezalandırmak olsa gerek. Henüz 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim Sayın, acımasız bir çağda ezilen, hor görülen ve hayatı elinden çalınan yüzlerce çocuktan biri. Sanatçıların, siyasetçilerin, gazetecilerin tüm ısrarlı çağrılarına rağmen Adalet Bakanlığı ve iktidar, minicik bir çocuğun çaresiz haykırışlarına kulak tıkamaya devam ediyor.





Yusuf küçük, Yusuf hasta, Yusuf annesiz…

Ve ne yazık ki, vicdanlar kör, vicdanlar sağır, insanlar insafsız…

Bu şarkı bir çığlık; çaresizliğin, hasretin, annesizliğin, sahipsizliğin çığlığı.

Bu haykırış tüm insanlığa: Nerelerdesin?