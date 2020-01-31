Samanyolu Haber /Dünya / Dünyayı 30 dakikada yok edebilirler! /31 Ocak 2020 15:01

Dünyayı 30 dakikada yok edebilirler!

National Interest dergisi, dünyayı 30 dakikada yok edebilecek beş denizaltıyı sıraladı. Bu denizaltılardan üçü Rusya’ya, ikisi Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait.

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National Interest dergisinde yer alan bir makalede Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) elinde bulunan ya da yakında kullanıma geçirilecek nükleer denizaltıların bir listesi oluşturuldu.

Makaleye göre, bu denizaltılar o kadar güçlü ki, tek bir tanesi dahi şehir büyüklüğünde 288 hedefi radyoaktif küle dönüştürebilir. 

Bu denizaltılar ve silahları, üçüncü dünya savaşı olması halinde medeniyetin sonunu pizza siparişinin teslim edilmesinden daha kısa bir sürede getirebilir.

Listedeki proje 955 kapsamında üretilen Borey denizaltıları "dünyanın en sessiz balistik füze denizaltıları" diye nitelendirildi. 

2 BİN KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Proje 667BDRM’den "Delfin" ve proje 885M’den "Yasen-M" denizaltıları da listede yer alan diğer denizaltılar.

Makalenin yazarına göre, Yasen-M denizaltısı ABD’nin doğu kıyısının 2 bin kilometrelik kısmına ulaşabilir ve bu mesafeden Büyük Göller uzaklığındaki hedefleri imha edebilir.

ABD denizaltıları arasında ise Ohio ve gelecek yıl inşâ edilip 2031 yılında kullanıma geçirilmesi planlanan Columbia denizaltıları sıralandı.
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