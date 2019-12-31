Dünyayı asteroitlerden korumak için şaşırtan düşünce

Bir bilim insanı, gezegenimizi bir asteroitten kurtarabilecek olan teorik bir "yıldız motoru" geliştirdi. Güneş'in yakınına yerleştirilen bu yıldız motoru, helyumu yakarak olağanüstü bir itme gücü oluşturuyor. Bu itme gücü, Güneş'in hareket etmesini sağlıyor.



Webtekno'da yer alan haberde bir bilim insanı, böyle bir durumla karşılaşmamız halinde gezegenimizi kurtaracak teorik bir motor geliştirdi.





Matthew Caplan tarafından geliştirilen bu teorik "yıldız motoru", tüm Güneş Sistemi'ni Samanyolu Galaksisi üzerinde hareket ettirebiliyor. ABD'de bulunan Illinois Eyalet Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Caplan tarafından geliştirilen bu yıldız motoru, kaçınılmaz bir asteroit tehlikesinde gezegenimizi, en azından teorik anlamda kurtarabilir.





YILDIZ MOTORU





Yıldız motorunun elde ettiği itme gücü Güneş'in yerini, 1 milyon yılda 50 ışık yılı değiştirebiliyor. Bu yer değişimi, anlık bir olay için fazla küçük gelmiş olabilir ancak teoride bu kadarlık yer değiştirme bile gezegenimizi kurtarmaya yetiyor. Çünkü Güneş, çekim kuvvetinden dolayı Dünya ve diğer gezegenleri de beraberinde hareket ettirmiş oluyor.