Samanyolu Haber /Gündem / Dünyayı ayağa kaldıran, karikatür krizinin mimarı öldü /19 Temmuz 2021 11:07

Dünyayı ayağa kaldıran, karikatür krizinin mimarı öldü

Peygamber Efendimiz (sas) ile ilgili 2005 yılında çizdiği karikatürler dünya çapında gerginliğe yol açan ve tepki çeken Danimarkalı Kurt Westergaard öldü.

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Danimarka basını uzun süredir hasta olan 86 yaşındaki Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın Pazar günü öldüğünü duyurdu.

Kurt Westergaard, 2005 yılında Jyllands-Posten gazetesinde çizdiği karikatür ile tanındı. Bu karikatür, Danimarka'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük dış politika krizine yol açtı.

Efendimiz'le ilgili çizdiği çirkin karikatürün yayımlanmasından dört ay sonra birçok Müslüman ülkede protesto eylemleri düzenlendi. Danimarka ve Norveç büyükelçilik binalarına saldırılar düzenlendi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Karikatür sonrası yaşananlar nedeniyle Danimarka'da da düşünce ve din özgürlüğünün sınırı tartışıldı.

En fazla onun çizimi tepki gördü

Westergaard, Jyllands-Posten gazetesinde benzer karikatürlerin çizerlerinden yalnızca biriydi. Ancak onun çizimi Müslüman ülkelerde en fazla tepkiyi gören çizim oldu. Zira Westergaard'ın tasviri Hz. Peygamber'i bir türbana sarılı bomba şeklinde gösteriyordu.

Almanca öğretmeni olan Westergaard, 1980'li yıllardan bu yana muhafazakar Jyllands-Posten gazetesi için çiziyordu. Tartışmalı karikatür sonrasından ölümüne dek özel koruma ile yaşadı. 2010 yılında evine balta ile giren bir kişinin saldırısından kurtulmuştu. 
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