Samanyolu Haber /Dünya / Dünyayı duygulandıran fotoğraf! /14 Kasım 2020 18:48

Dünyayı duygulandıran fotoğraf!

İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları sebebiyle bakım evindeki 52 yıldır evli olduğu kocasını uzaktan görmek zorunda kalan kadının fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

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Irene Stallard isimli kadın, demir bir korkuluğun önünde diz çökerek, karantinanın ayırdığı eşi Dave Stallard’a baktı.

İngiltere’de 74 yaşındaki Irene Stallard, kalp rahatsızlığı ve geçirdiği felç sebebiyle bakım evinde tedavi gören kocası 79 yaşındaki Dave Stallard’ı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kapsamında uygulanan kısıtlamalar sebebiyle uzaktan görebildi.

52 yıllık evlilikleri boyunca hiç uzun süre ayrı kalmayan çiftin fotoğrafı, görenleri duygulandırdı. 

"ONU PENCEREDEN BİLE GÖREMEDİK"

Çiftin kızları Miranda Gore Browne, "Mart ayındaki karantina başlangıcından beri babamı görmemize izin verilmedi. Odası bahçeye değil evin iç avlusuna bakıyordu, bu yüzden onu pencereden bile göremedik." dedi.

Anne ve babasının o anlarını fotoğraflayan Browne, "Fotoğrafı Twitter'da paylaştığımda tek niyetim ebeveynlerimin bağlılığını vurgulamaktı. Politik bir mesaj vermek değildi. Bu kadar basit bir aşk fotoğrafının dünyayı değiştirme gücüne sahip olması şaşırtıcı. İnsanlar bize bu fotoğrafın onları bir an için düşündürdüğünü ve gözlerini açtığını söyledi." diye konuştu

Mart ayının ardından İngiltere'de yeniden Covid-19‘la mücadele kapsamında karantina uygulanmaya başlandı. 
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