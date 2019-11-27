Samanyolu Haber /Dünya / Dünyayı duygulandıran son dilek! /27 Kasım 2019 14:05

Dünyayı duygulandıran son dilek!

Doktorlar kanser hastası gencin ailesine, "Artık yapacağımız bir şey kalmadı. Kalan günlerini mutlu geçirmesi için elinizden geleni yapın." dedi. Gencin son bir dileği vardı...

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Hollanda'da yaşayan 19 yaşındaki genç kansere yakalandı. Hastalık ilerledi ve kanser hücreleri gencin tüm vücuduna yayıldı. 

Doktorlar gencin ailesine, "Artık yapacağımız bir şey kalmadı. Kalan günlerini mutlu geçirmesi için elinizden geleni yapın." dedi. 

İsmi açıklanmayan gencin son bir isteği vardı. O da karlarla kaplı İsviçre Alplerine doya doya bakmaktı. 

SON DİLEĞİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Hollanda'da faaliyet gösteren bir ambulans şirketi sosyal medyada paylaşılan bu isteği yerine getirmek için harekete geçti. 

Özel ambulansla kanser hastası genci İsviçre Alplerinin sınırına getirdi. Şirketin bir sürprizi daha vardı. 30 dakika süren helikopter turunda 19 yaşındaki genç Alpler'i gökyüzünden seyretme imkânı buldu.

Ambulans şirketinin resmi Instagram hesabında kansere yakalanan gencin İsviçre Alplerini sedyeye oturarak seyrettiği anlardan bir fotoğraf karesi yayımlandı. 

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran fotoğrafı görenler "hüzün ve mutluluk" demekten kendilerini alamadı.
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