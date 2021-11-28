Dünyayı korkutan Omicron'un belirtileri neler?

Güney Afrika Tıp Birliği (SAMA) Başkanı Angelique Coetzee BBC'ye yaptığı açıklamada yeni korona varyantı Omicrontaşıyan hastaların hastalığı ağır geçirmediğini söyledi. Varyantla ilgili araştırmaların henüz çok erken aşamada olduğunu belirten Coetzee "Hastalar çoğunlukla vücut ağrısından ve yorgunluktan, aşırı yorgunluktan şikayetçi oluyor ve varyantı daha çok genç nesilde görüyoruz, yaşlı insanlarda değil" dedi. Coetzee Omicrongörülen hastaların doğrudan hastaneye yatırılmadığını da sözlerine ekledi.







DİYABET VE KALP HASTALIĞI OLAN YAŞLILARDA RİSK BÜYÜK





DW'nin haberine göre Coetzee Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada da yeni varyantın yaşlı insanların, bilhassa diyabet ve kalp hastalığı olanların Covid-19'un çok daha ağır geçirmesine neden olabileceğini söyledi. Güney Afrika'da nüfusun yüzde 6'sı 65 yaşın üstünde. Tam aşılı olanlar ise toplam nüfusun yüzde 24'ünü oluşturuyor.





EN BELİRGİN SEMPTOM AŞIRI YORGUNLUK





Coetzee yeni varyantın semptomlarının da alışılmadık olduğunu, ancak ağır olmadığını ifade etti. Kasım ayı başında Pretoria'daki kliniğine alışılmadık Covid-19 semptomları gösteren hastalar geldiğinde yeni bir varyantın söz konusu olabileceğini fark eden Coetzee, hastaların aşırı yorgunluktan şikayetçi olduğunu söyledi. Hastalardan hiçbirinin tat ya da koku duygusunun kaybından söz etmediğini belirten Coetzee "Semptomları o kadar farklı ve daha önce tedavi ettiklerimden çok daha hafifti" dedi.





Angelique Coetzee 18 Kasım tarihinde Güney Afrika sağlık makamlarının dikkatini yeni bir varyanta sahip hastalar olduğuna çeken ilk doktor olarak biliniyor. İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen Omicron (B.1.1.529) varyantını Dünya Sağlık Örgütü "endişe verici" olarak sınıflandırıyor.