Dünyayı korkutan yeni salgının yeni belirtileri ortaya çıktı!

HMPV salgını, Çin’in ardından Hindistan ve Malezya’da da vaka sayılarında ciddi artışlarla kendini gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda kişinin hastanelere akın ettiği görülüyor. İngiltere, ABD ve İtalya gibi ülkelerde de vakaların artması, salgının küresel bir tehdit haline geldiğini ortaya koyuyor.





YENİ BELİRTİ ORTAYA ÇIKTI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hollandalı bilim insanları, HMPV ile enfekte olan hastalarda göğüs, pelvis, kasık ve sırt bölgelerinde kırmızı döküntüler görüldüğünü belirtti. Ayrıca bu belirtilere halsizlik, kusma, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve 5 gün süren yüksek ateş eşlik ediyor.





İngiliz medyası, döküntülerin ABD ve İtalya’daki vakalarda da tespit edildiğini ve bu durumun salgının seyrine dair önemli bir ipucu olduğunu vurguladı.





RİSK GRUBUNDAKİLER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Uzmanlar, virüsün özellikle kronik akciğer hastalıkları olanlar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler, yaşlılar ve çocuklar için daha büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Imperial College London’dan Profesör John Tregoning, virüsün öksürük, hapşırık ve havadaki damlacıklar yoluyla kolayca bulaşabildiğini ifade ederken, Avustralyalı Profesör Paul Griffin, hastalığın daha ciddi bir forma dönüşme riskine karşı uyardı.





HİNDİSTAN VE MALEZYA’DA ACİL ÖNLEMLER

Hindistan ve Malezya’daki vaka artışı yetkilileri harekete geçirdi. Hindistan’ın Karnataka eyaletinde, HMPV belirtileri gösteren kişilerin sokağa çıkmaması istendi. Ayrıca bazı bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi. Her iki ülkede de salgınla mücadele için alınan önlemler artırılıyor.





10 ÇOCUKTAN 1’İ SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIĞIYLA TEDAVİ EDİLİYOR

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’na göre, HMPV nedeniyle hastaneye başvuran her 10 çocuktan 1’i solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi ediliyor. Bu durum, çocuklar arasındaki riskin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.





UZMANLARDAN ÜST ÜSTE UYARI

Uzmanlar, salgına karşı bireysel önlemlerin önemini vurgularken, özellikle maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve kalabalık ortamlardan kaçınma konusunda halkı uyarıyor. Salgının kontrol altına alınması için sağlık yetkilileri çalışmalarını sürdürürken, virüsün yayılma hızının dikkatle takip edildiği bildirildi.