Dünyayı sarsan rapor: 5 Milyar kişi 'fakir veya çok fakir' statüsüne geçecek

Dünya genelinde açlık ve yoksullukla mücadele amacıyla 19 farklı vakfın bir araya geldiği Oxfam, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantısından bir hafta önce Covid 19 kriziyle ilgili bir rapor yayımladı.







Euronews'te Kerem Congar imzasıyla yayınlanan habere göre dünya genelinde günlük 1.90 doların altında kazanan ve "aşırı yoksul" olarak tanımlanan 434 milyon kişinin, dünya genelinde 922 milyona ulaşacağı kaydedildi. Bunun yanında fakirlik sınırı olarak kabul edilen ve günde 5.50 doların altında kazanan kişilerin sayısının ise 548 milyondan 4 milyara çıkabileceği ifade ediliyor.





Raporda 1990 yılından bu yana ilk kez dünya genelindeki fakirlik oranının bu derece artış gösterebileceği belirtilirken, sosyal haklara sahip olmayan ve gelişmemiş ülkelerde daha ziyade kayıt dışı olarak çalışan kadınların bu durumdan erkeklere nazaran daha fazla etkileneceği aktarıldı.





Raporda ayrıca en az 2.5 trilyon doların gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere destek amacıyla devir daim olması gerektiğinin altı çiziliyor.