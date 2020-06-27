Düpedüz iki yüzlülük değil mi?

Borsa İstanbul'un (BİST) eski başkanı İbrahim Turhan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin faiz ve kredi konusunda iki yüzlü davrandığını belirtti.





Turhan, "Bankalara, faize bu kadar laf edip krediyi bu kadar sevmek ilginç bir durum. İktisat bilimi yine çaresiz kaldı, belki psikoloji bir açıklama getirebilir." dedi.





Gelecek Partisi kurucu üyesi İbrahim Turhan şahsi Twitter hesabında kamu bankalarının verdiği krediler üzerinden hükûmeti eleştirdi.





Doç. Dr. İbrahim Turhan hükûmetin halkı borç batağına sürüklediğini söyledi.





TURHAN: 2 TRİLYON TL'DEN BAHSEDİYORUZ





Turhan, "Kamu bankaları topladıkları her 100 TL mevduata karşılık 140 TL kredi vermiş. Sektörün genelinde ortalama 137,7. TL krediler içinde kamunun payı geçen yıl Haziran’da yüzde 43,9 idi. Bu yıl ocak sonu yüzde 45,6 oldu. Mayıs sonunda yüzde 50’yi geçti. 2 trilyon TL’den bahsediyoruz." dedi.







"Bu yıl bankacılık sektörünün toplam kredi büyüklüğünün milli gelire oranı yüzde 70’e yakın olacak." tespitinde bulunan Turhan, "Dolayısıyla bir sorun yaşanması hâlinde bunun yönetilmesi zor, maliyeti de geçmiştekilerle karşılaştırılamayacak kadar büyük olur." ifadelerini kullandı.





Turhan, "Ekonomi yönetiminin açıklamalarına inanacak olursak bankalardan pek hazzetmedikleri izlenimi ediniriz." dedi.