Hazine bir günde 10 milyar TL borç aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 130 milyar TL'ye koşan bütçe açığı ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, Hazine her hafta borç için ihale düzenliyor.





Hazine bugün iki tahvil ihalesinde toplam 9 milyar 760,5 milyon lira borç aldı. İlk ihalede 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşti. İhalede basit faiz 11,92, bileşik faiz yüzde 12,27 oldu.





KAMU BANKALARI 1,5 MİLYAR TL'LİK TAHVİL ALDI





Nominal teklifin 3 milyar 744,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 680 milyon lira, net satış 1 milyar 746,4 milyon lira olarak gerçekleşti.





Kamu bankalarından (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) gelen 1 milyar 540 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 195,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 920 milyon liralık satış yapıldı.





ALTI AYDA BİR KUPON ÖDEME GARANTİSİ





İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,6 reel kupon ödemeli tüketici fiyatları (TÜFE) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi.





İhalede reel basit faiz yüzde 3,25, reel bileşik faiz yüzde 3,27 oldu.





Nominal teklifin 4 milyar 68,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 256 milyon lira, net satış 2 milyar 251,1 milyon lira olarak kaydedildi.





İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 3 milyar 89 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 853 milyonluk liralık satış yapıldı.



