Durmak yok, cezaevi inşaatlarına devam

AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen infaz yasası ile siyasi suçluları kapsam dışında tutularak 90 bin kişiyi tahliye edildi. Ancak tekrar suç işleyip içeri girenler ve siyasi operasyonlar sebebiyle cezaevlerinin kapasitesi yeniden doldu. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ise, Adalet Bakanlığınca, geçen yıl 17 cezaevi yenilenirken halen 26 bölgede cezaevi yapımı devam ediyor. Bakanlık hazırladığı raporda cezaevleriyle ilgili şu ifadelere yer verdi:





MAHKÛM SAYISI ARTIYOR





“Artan hükümlü sayısı gözetilerek oluşabilecek kapasite sorunlarının önüne geçmek amacıyla cezaevleri inşasına devam edilmiştir. 2020’de 37 ceza infaz kurumuna ek bina yapılarak 11 bin 892 kişilik ek kapasite ve toplam 188 bin 437 kapasiteli yeni ceza infaz kurumu ve ek bina yapımları tamamlanarak hizmete alınmıştır.” Raporda halen, 250 bin 756 kişi kapasiteli 374 cezaevi bulunduğu, son 15 yılda 274 ilçe cezaevi ve infaz kurumunun kapatıldığı da belirtildi. Halen yaklaşık 300 bin mahkûm bulunuyor. 2010’da bu rakam 120 bin, 2000 yılında ise 48 bin 758 olmuştu.





3 YENİ S TİPİ CEZAEVİ KURULDU





Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçen sene yaptığı açıklamada sadece 5 yılda 94 cezaevinin inşa edildiğini söyledi. Bakanın açıklamalarından 1 yıl sonra artan tutuklu ve hükümlü sayılarıyla birlikte Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi, Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi, Iğdır S Tipi Cezaevi adında 3 yeni cezaevi daha kuruldu. Bu 3 cezaevinin koğuşları tek ve 3 kişilik olacak. Öte yandan Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde de 2 adet S Tipi Cezaevi’nin inşaatı devam ediyor. Kurulan bu yeni cezaevleri arasında hükümlü ve tutuklu sevklerinin yapıldığı tek cezaevi ise Iğdır.





EN BÜYÜK CEZAEVİ AKSARAY’DA





Aksaray’da yapılan cezaevi en büyük cezaevi olacak. Yozgat, Manisa, Siverek, Kütahya, Doğanşehir, Sakarya, Edirne, Kırşehir, Erzincan, Nevşehir, Ereğli, Çankırı, Sarıçam, Aksaray, Adana, Erciş, Çarşamba, Tekirdağ, İzmir, Samsun, Manavgat, Çorlu, Aziziye, Burdur’da cezaevi yapımı devam ediyor.