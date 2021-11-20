Samanyolu Haber /Gündem / Durmuş Yılmaz özür diledi /20 Kasım 2021 16:05

Durmuş Yılmaz özür diledi

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın "Bu gece bir şey olabilir." sözleri sebebiyle dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medyada "Gece yarısında ne olacak?" sorusuna cevap aradı. Resmî Gazete'de olağanüstü bir karar yayımlanmaması üzerine Yılmaz açıklama yaptı.

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Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sarf ettiği “Bu gece Resmî Gazete’yi takip edin. Bu gece bir şey olabilir.” şeklindeki sözler doların 11,03 TL’den 11,27 TL’ye kadar yükselmesine yol açmıştı.

Akşam saatlerinden itibaren sosyal medyada “Ne olacak?” sorusuna cevap aranırken, döviz mevduatına el konulabileceğine dair tahminler öne çıkmıştı. Endişeli bekleyiş gece yarısında Resmî Gazete’nin yayımlanması ile yerine şaşkınlığa bıraktı. Yılmaz’ın iddia ettiği gibi ekonomiyi etkileyecek önemli bir karar yayımlanmamıştı.


DURMUŞ YILMAZ TWITTER HESABINDA AÇIKLAMA YAPTI

Bugün şahsi Twitter hesabında bir açıklama yapan Durmuş Yılmaz sözlerinin herhangi bir kulis bilgisine veya duyuma dayanmadığını kaydetti.
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