Samanyolu Haber /Gündem / Durmuş Yılmaz'dan Akşener'e sert eleştiri: Bir saat dedikodu yaptı /22 Kasım 2023 16:47

Durmuş Yılmaz'dan Akşener'e sert eleştiri: Bir saat dedikodu yaptı

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İsim vermeden Akşener'i eleştiren Yılmaz, "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya isim vermeden sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.


Yılmaz, Akşener'in hiçbir yakıcı sorundan bahsetmediğini vurgulayarak, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.


Durmuş Yılmaz, 10 Kasım'da partiden istifa etmişti. Son dönemde İYİ Parti'den Aytun Çıray, Aydın Adnan Sezgin, Bahadır Erdem ve Adnan Beker gibi isimler de istifa ederken İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu da AKP'ye geçmişti. 

Meral Akşener'in hem partideki istifalar ve AKP'ye geçen yetkililer, hem de taciz suçlamasıyla disipline sevk ediliği belirtilen, önce istifa edeceğini açıkayan ancak sonra bu kararından vazgeçen Ümit Dikbayır'ın durumuyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyordu. Meral Akşener bugün iki konuyla ilgili de değerlendirme yapmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Durmuş Yılmaz'dan Akşener'e sert eleştiri: Bir saat... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:15:14