Durmuş Yılmaz'dan Akşener'e sert eleştiri: Bir saat dedikodu yaptı

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya isim vermeden sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.









Yılmaz, Akşener'in hiçbir yakıcı sorundan bahsetmediğini vurgulayarak, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.







