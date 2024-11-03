Samanyolu Haber /Gündem / Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek hakkında 'yenidoğan' iddiaları için yakalama kararı /03 Kasım 2024 14:18

Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek hakkında 'yenidoğan' iddiaları için yakalama kararı

10 bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesinin savcısı hakkında yapılan haber ve paylaşımlara soruşturma açıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan avukat Çiçek ifade vermeye gitti.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, yenidoğan çetesini soruşturmasını yürüten savcının görevden alındığına yönelik haberle ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada CHP eski milletvekili Dursun Çiçek'in kızı, avukat İrem Çiçek ve bazı gazeteciler, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" ile suçlanıyor. Halk TV Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

'ORTADA SUÇ YOK ANCAK İFADEYE ÇAĞIRMA YERİNE GÖZALTI VE YAKALAMA VAR'
Gazete Duvar'da yer alan habere göre hakkında soruşturma başlatılan isimlerden avukat İrem Çiçek X hesabından bir paylaşımda bulunarak hakkında gözaltı ve yakalama kararı olduğunu duyurdu. İfade vermeye gittiğini belirten Çiçek şunları söyledi: "İfade için yoldayım! 1 yaşında oğlumun gözlerine bakıp Yenidoğan Çetesi Davasının gönüllü avukatı olmaya karar verdim. Dosyaya mağdur avukatı olarak katılma taleplerini sundum. Ayrıca ihbarlar geldi ve bebek ölümlerini gören ve vicdanını dinleyip ifade vermek isteyen hemşire ile şimdi soruşturmayı yürüten Bakırköy Örgütlü Suçlara ifade vermesi için gittik ancak bu kadar önemli bir delili dinlemek istemediler, ısrarlı taleplerime rağmen hemşirenin ifadesini almayıp yazılı başvuru yapın değerlendiririz dediler. Bu durumun şahitleri mevcut. Sonrasında hemşireyi ilk soruşturmayı yürüten cesur Büyükçekmece Adliyesi’nde Savcı Engin’e yönlendirdim sağ olsun yine ilgilendi ancak yeni soruşturmaları yürütmediğini başka bir birim tarafından ifade için çağırılacağını bildirdi. İşte bu duruma ilişkin paylaşımım sonrası gözaltı kararı geldi önce Vatan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosuna gidiyorum. Ortada suç yok ancak ifadeye çağırma yerine gözaltı ve yakalama var! Her ne olursa olsun bu davayı da tüm detaylarıyla takip edeceğim."
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