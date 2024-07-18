Samanyolu Haber /Spor / Dursun Özbek: Büyükekşi'nin tekrar aday olması durumu karışık hale getirdi /18 Temmuz 2024 15:03

Dursun Özbek: Büyükekşi'nin tekrar aday olması durumu karışık hale getirdi

TFF başkanlık seçiminin yapıldığı Ankara'da Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Özbek, Büyükekşi'nin tekrar aday olması ve Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesi nedeniyle kaotik bir ortam oluştuğunu belirtti.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Genel Kurulu'nda seçim öncesinde açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi yönetiminde gerekli değişimi göremediklerini ifade eden Özbek, "Büyükekşi'nin tekrar aday olması, Servet Beyin adaylıktan çekilmesi durumu karmakarışık hale getirdi. Biz gerekli yenilenmeyi göremediğimiz için Büyükekşi yönetimine destek vermedik" dedi.

Habertürk'e yaptığı açıklamada, mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday olması ve Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesiyle kaos oluştuğunun altını çizen Özbek, "Büyükekşi'nin listesinde Galatasaray'ın desteği olan bir yönetim kurulu üyesi yoktur" ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER YAŞANIYOR"

Dursun Özbek, yönetimin ilk senesinde seçim kararı almasını 'İşler iyi gitmiyor' diyerek yorumladı ve "Bu olağanüstü bir seçim. Öyle değil mi? Bu yönetimin daha 3 senesi vardı. Birinci senesini doldurdu, seçime gidiyor. Demek ki işler iyi gitmiyor. Olağanüstü seçimde olağanüstü şeyler yaşanıyor. Bir aday çıkıyor, çekiliyor. Bekleyip görmek lazım. İnşallah hayırlısı olur. Seçime giren adaylar herhalde Türk futbolunun halini görüp nasıl tedavi edeceklerini biliyorlardır" şeklinde konuştu.

"BUNUN DEVAM ETMEMESİ LAZIMDI"

Özbek, sözlerini şöyle tamamladı;

"Yönetime kimseyi önermedik, vermedik çünkü çok önceden beri söylediğimiz şey şuydu: Yeni bir yönetim veyahut daha istişareyle kurulabilecek bir yönetim arzumuz... Fakat o da olmadı. Gerçekten kaotik bir dönem geçirdik. Bunun devam etmemesi lazımdı. Biz gerekli yenilenmeyi görmediğimiz için destek vermedik. Geldik, adayları dinleyeceğiz, projelerini dinleyeceğiz ona göre karar vereceğiz."
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