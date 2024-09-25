Dursun Özbek'ten çok konuşulacak yasa dışı bahis sponsorluğu açıklaması

"Biz aslında meritkingnews adlı spor portalıyla bir sponsorluk anlaşması yaptık. Galatasaray'ın yaklaşık 40 sponsoru var ve yaptığımız tüm anlaşmalar tek taraflı fesih hakkı içeriyor. Galatasaray değerlerine uymayan bir durum olduğunda, anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebiliriz. Reklam alırken bir haber portalıyla anlaştık, ancak hassasiyetleri fark edince anlaşmayı hemen askıya aldık ve şu an durumu inceliyoruz."





"Bu marka, yurtdışında da birçok kulübün sponsoru. Bu sorunun sorulacağını düşündüğümden bir resim buldum, bir takside de var. Galatasaray, ülkesinin hassas olduğu konularda derhal reaksiyon veren bir kulüptür."





"Şu an anlaşmayı askıya aldık ve durumu inceliyoruz. Anlatılan gibi mi diye derinlemesine inceleyeceğiz. Galatasaray'ın bu tip konularda hassasiyeti çok yüksektir. İnceleme sonunda devam edebiliriz veya problemli çıkarsa birilerine hesabını sorarız."





"TFF'ye bu anlaşmayı sorduk. Formanın boyutlarına bakıldı ve TFF, isme veya markaya itiraz etmedi. Formanın reklam boyutları tamamdır, tüm sorumluluklar size ait olmak üzere maça çıkabilirsiniz dedi. Eğer bu kadar bilinen bir şeyse, TFF bize 'Bu formayla çıkma' diyebilirdi."





"Kurumsal çerçevede sponsorlukla ilgilenen profesyonellerimiz var. Talepleri değerlendirerek yönetime soruyorlar. Yönetim de inceleyerek kabul veya reddediyor. Profesyonellerin işi firmayı araştırmak. Bir illegal bahis sitesiyle alakalı ise işimiz olmaz. Konuyu askıya aldık ve inceliyoruz. Yurt dışında örnekleri var. Torino'nun sponsoru. Galatasaray, çevrenin hassasiyetlerini dikkate alır."





Derbiye gitmedim. Gergin bir ortam vardı. Bizim için rahat bir maçtı. Okan Hoca da takımı çok iyi hazırladı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Evde izledim. Galatasaray için Fenerbahçe derbileri artık alışkanlık haline geldi. Bizim için nispeten kolay geçen derbiler.





"Özel galibiyet primi vardı, verdim. Rakam söylemem. Prim, oyuncularımla benim aramda. Bu maça özel... 30 milyon kişi sevindirmiş bu takım. Amerika'da, New York'ta kutlamalar yapıldı. Galatasaray bayraklarıyla insanlar caddelere çıktı. Bunu maddi değerle ölçebilir misiniz!"





Hakem Atilla Karaoğlan ile ilgili tespitim doğruymuş. Maçta her akınımız tehlike yaratıyor, golle sonuçlanıyor. O uyduruk penaltı olmasa maç 5'lik 6'lık maçtı. Hakem bunu fark etti. Penaltıyla 3-1 oldu. Maçın 60'lı dakikaları. Farkın önüne hakemin kararı geçti."





İki aday vardı, birini tercih etmek zorundasınız. Bir seçim oldu. Bir tarafa oyumu kullandım. TFF'den beklediğimiz tek şey adalet. Geçen sene 1 hakem hakkında konuştum, içerideki Trabzonspor maçından sonra. Başka hiçbir hakem hakkında yorum yapmadım.





Dört beş olacak maçtı. Penaltıyla iş bambaşka duruma geldi. Penaltılık bir şey değildi, uyduruk bir penaltıydı."





Dursun Özbek canlı yayında Habertürk'te çarpıcı açıklamalarda bulundu.Özbek Fenerbahçe Teknik direktörü Mourinho'nun sözlerine göndermede bulunarak, "Fenerbahçe maçıyla ilgili hiç endişem yoktu, evde yatarak izledim. Çok rahattım" dedi.Galatasaray'ın, yasa dışı bir bahis sitesine ait haber portalıyla forma sponsorluğu yapılmasına ilişkin konuşan Özbek, sponsorluğu askıya aldıklarını ifade etti. Topu TFF'ye atan Özbek "TFF isme veya markaya itiraz etmedi" diye konuştu.Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:"Anlaştığımız kısım bir haber sitesiydi. Rakamsal boyutu önemli değil. Konuştuğumuz şey, illegal bahis sitesi olup olmadığıydı. Haber portalı bize sponsor olmak istedi, toplumun hassasiyetini hissedince anlaşmayı askıya aldık.""Herkes bize reklam veremez. Bu tamamen bir haber portalıydı. 15 milyon euro gibi bir para değil. 2-3 senede ulaşılabilen rakamlar. 2 yıl için yaklaşık 14 milyon dolar civarında. Daha hiç para almadık. Büyük hassasiyet olduğunu fark edince anlaşmayı askıya aldık. Galatasaray, tek taraflı fesih hakkını tüm sponsorluk anlaşmalarında saklı tutar.""Salıdan cumartesiye kadar Fenerbahçe maçının heyecanı tüm ülkeyi sarmıştı. Bizim salıdan cumartesiye kadar yapacağımız o kadar iş vardı ki, sadece derbi değil, diğer konular da vardı. Salı ve cumartesi arasında çok rahattım. Fenerbahçe'ye karşı kurduğumuz bir üstünlük vardı. Maça gitmedim, evde izledim. O kadar rahattım."Derbi öncesi borçları sıfırladık, doğru."Trabzonspor bir açıklama yaptı TFF ile ilgili. TFF bizim federasyonumuz. Federasyonu biz seçtik. Daha lig başlayalı bu kadar yakın zaman olmuşken, TFF ile ilgili çok yorum yapmak doğru değil.""Bir başkan, bir sezon boyunca tek bir hakem hakkında konuşmuş. Maçı kazanmış olmama rağmen hakemi tenkit ettim. Önemli bir maça çıkıyoruz. Bu böyleyken niye tekrar bu atanıyor, hakem mi kalmadı! Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe maçında verdiği uyduruk penaltıyla maçın akışını değiştirdi. Tarihi farka gidecekti maç.""Hakemlerin dikkatli olması, gördüklerini çalması, adaletli olmaları lazım. VAR, hakemlere büyük destek veren bir sistem. Yapılan hataları asgariye indirmesi söz konusu. Atamalarda MHK'nin kurumların hassasiyetlerini dikkate alarak yapmasında fayda var. Geçmişte yaşananlar var. Atilla Karaoğlan bir algoritma sonucu mu çıktı, inadına mı çıktı?"