Samanyolu Haber /Dünya / 'Durum ciddi, hem de çok ciddi' /19 Kasım 2020 17:39

'Durum ciddi, hem de çok ciddi'

Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, bugün enstitünün merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, “Durum ciddi, hem de çok ciddi. Alınan önlemler sonunda salgının yayılma eğiliminin değişip değişmediğini bilmiyoruz. Beklemek zorundayız. Yoğun bakım hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısı çok yüksek ve yükseliyor” diyerek halkı uyardı.

SHABER3.COM

Salgınla mücadelede gerekli kurallara uyulmasının önemli olduğunun altını çizen Prof. Wieler “Hijyen kurallarına uymak zorundayız. Mümkün olduğu kadar teması azaltmalıyız. Hastalık semptomları olanlar evlerinden çıkmasın. Gelin hep beraber bu zor günleri atlatalım. Ben önümüzdeki haftalarda vaka sayısının düşeceğine inanıyorum. Ama kimseye de söz veremem” dedi. Okullarda uygulanan konsepti savunan Wieler, okullarda vakaların takibinin kolay olduğunu da aktardı. Hastalığın 12 yaş altındaki çocuklara bulaşma riskinin diğer yaş gruplarına göre çok düşük olduğunu da belirten Wieler, aşı çalışmalarıyla ilgili ise “Son derece cesaret verici ve son derecede olumlu haberler geliyor. Bu kadar olumlu sonuçların bu kadar hızlı olması beni şaşırtıyor. Aşı salgınla mücadelede iyi bir silah olacak. Aşının onaylanması durumunda salgınla mücadele daha kolay olacak” dedi.

SIKI ÖNEMLER ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Robert Koch Enstitüsü Hastalık İzleme Bölümü Başkanı Dr. Ute Rexroth da basın toplantısında alınan sıkı önlemlerin etkisinin olumlu olacağını düşündüğünü vurguladı. Dr. Rexroth, insanların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğunun gözlendiğini belirtirken, sağlık çalışanlarının ağır yük altında kaldığına da işaret etti. Dr. Rexroth, artan ölümlere dikkat çekerken “Bu hafta sonuna kadar salgından ölenlerin sayısı binin üzerine çıkabilir” dedi. Almanya’da son üç günde salgından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı 823 kişi olarak açıklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Durum ciddi, hem de çok ciddi' Sonraki Haber >>

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

İlginç HES kodu tepkisi

İlginç HES kodu tepkisi

Bakan "korona bundan geçmez" dedi, canlı yayında çiğ balık yedi

Bakan

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:44:19