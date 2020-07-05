Covid-19 salgını süresinde 3 ayı aşkın süredir büyük ölçüde uçuşlarını durdurmak zorunda kalan şirket ilk olarak 6 bin 500 kadro eksilterek küçülmeye gideceğini, 2022'ye kadar da bu sayının 7 bin 500'e çıkacağını duyurdu..







Cuma günü açıklama yapan şirket yönetimi, binlerce kişilik istihdam kaybının büyük kısmının emekli olan ya da istifa eden çalışanların yerine yeni kadro açılmayarak yaşanacağını duyurdu. Bunun yanında, gönüllü olarak işi bırakanların yerine yeni eleman alınmayacağı bilgisi paylaşıldı.





Air France, Covid-19 salgınının Avrupa ve tüm dünyada etkili olduğu yaklaşık üç aylık dönemde birçok ülkenin sınırlarını kapatması ve alınan önlemler neticesinde uçuşlarının yüzde 95'ini durdurmak zorunda kalmıştı. Şirket yöneticileri söz konusu dönemde Air France'ın günlük 15 milyon euro zarar ettiğini ve 2024'e kadar bu zararın telafi edilemeyeceğini açıklamıştı.