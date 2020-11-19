'Durum vahim' dedi, duyduğu rakamı açıkladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Toplayabildiğim verilere göre, sadece İstanbul’da günde 20 bin PCR pozitif yani korona taşıyan hasta tespit ediliyor" iddiasında bulundu.





Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Günde 50 bin vaka' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Bir kez daha söyleyeyim, siz bakmayın açıklanan sayılara. Kovid 19’da durum vahim" ifadesiyle başladı.





"Size açıklanmayan gerçekleri bir kez daha ben açıklayayım" diyen Altaylı, şöyle devam etti:





"Şu anda tüm sayılara hakim değilim ama İstanbul’daki durumu biliyorum.





PCR pozitif oranları, yani kesin Kovid 19 vaka sayısı. Test merkezlerine göre farklılık göstermekte ise de İstanbul’daki test merkezlerinde bu oran en azında yüzde 20 en yükseğinde yüzde 37.5 civarında.





Yani yapılan her 1000 testten semtine göre kimisinde 200 kişi Kovid pozitif çıkıyor, kimisinde 375 kişi.





Kentin merkez bölgelerinde bu oran yüzde 20’lerin az üzerinde periferideki semtler ve ilçelerde ise yüzde 30’ların üzerinde.





Ama dediğim gibi bu İstanbul sayıları.





Toplayabildiğim verilere göre, sadece İstanbul’da günde 20 bin PCR pozitif yani korona taşıyan hasta tespit ediliyor.





Bakan Koca’nın da söylediği gibi İstanbul Türkiye’nin yüzde 40’ı ise o zaman Türkiye’de günde 50 bin yeni vaka var demektir.





Günde 150 bin test yapıldığı düşünülürse, zaten yüzde 30’luk oran bir kez daha doğrulanmış olur."