



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili ve tıp doktoru Ceyhun İrgil, şahsi Twitter hesabında ilginç bir yorum getirdi.





Buna göre Dünya Sağlık Örgütü (WHO) vak'a sayılarına göre aşı dağıtımına başlayacak. Bakanlık bürokratları ileride açılabilecek davalardan da korkuyor.





"Covid-19 gerçek sayının aniden açıklanmaya başlamasının bağışlanmış bir alicenaplıktan ve şeffaflıktan daha çok; -WHO aşı dağıtımının vak'a sayılarına göre yapılacağını bildirmesi -Bilim Kurulu ve bürokratların saklanan bilgi nedeniyle gelecekte suçlanma endişesi olabilir mi?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce tıp bilimine aykırı şekilde hasta ve vak'a ayrımı yaparak açıkladığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarında çark etti.Bakanın dün gerçek rakama en yakın olan 28 bin 351 vak'a raporlaması ise şüpheli bulunurken "Niçin şimdi?" sorusu yöneltiliyor.