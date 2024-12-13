Duruşma salonunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var





2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





SİLAHI TEKERLEKLİ SANDALYEYLE Mİ SOKTU?





SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA





10 KİŞİ GÖZALTINDA

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Adalet Bakanı Tunç, saldırıya ilişkin 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi.Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.Yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyulan zanlı Kemal E, polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adliyesi'nde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili açıklamasında, "Adliyedeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarma personelimiz ağır yaralandı" ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.