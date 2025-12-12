Samanyolu Haber /Gündem / Duruşma tarihi 9 Mart: İBB iddianamesi kabul edildi /12 Aralık 2025 17:19

Duruşma tarihi 9 Mart: İBB iddianamesi kabul edildi

İBB iddianamesi kabul edildi ve ilk duruşma tarihinin 9 Mart olduğu belirtildi. Başsavcılık, bütün sanıklarının tutukluluk halelerinin devam edeceğini açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davanın ilk duruşma tarihi belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi” açıklamasını yaptı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 402 kişinin yargılandığı İBB davasında ilk duruşması 9 Mart’ta görülecek. Tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105’i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede; İmamoğlu hakkında “örgütün kurucusu ve lideri” ifadeleri kullanılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi.

İmamoğlu’nun 2352 yıla kadar hapsinin istendiği 3 bin 700 sayfayı aşan iddianame, sunulduğu İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
