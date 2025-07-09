Duruşmada fenalaşan eski AKP milletvekili İlhan İşbilen hastaneye kaldırıldı

İşbilen’in sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi. Olay, sosyal medya platformu X’te gazeteci Müyesser Yıldız tarafından duyuruldu:





Edinilen bilgilere göre, İşbilen’in cezaevinde daha önce iki kez beyin felci geçirdiği öğrenildi.





Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Anayasa’yı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen, eski Samanyolu TV Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kuzeni Kazım Avcı hakkındaki mahkumiyet kararlarını savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle 9 Nisan 2025’te bozmuştu.





Yeniden başlayan yargılamanın ilk mahkemesi bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İlhan İşbilen mahkeme sırasında fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İşbilen daha sonra hastaneye kaldırıldı.