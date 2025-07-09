Samanyolu Haber /Gündem / Duruşmada fenalaşan eski AKP milletvekili İlhan İşbilen hastaneye kaldırıldı /09 Temmuz 2025 13:43

Duruşmada fenalaşan eski AKP milletvekili İlhan İşbilen hastaneye kaldırıldı

Ankara’da Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz davalar kapsamında halen tutuklu olan 79 yaşındaki eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen duruşmada fenalaştı. İşbilen ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

İşbilen’in sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi. Olay, sosyal medya platformu X’te gazeteci Müyesser Yıldız tarafından duyuruldu:

Edinilen bilgilere göre, İşbilen’in cezaevinde daha önce iki kez beyin felci geçirdiği öğrenildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Anayasa’yı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen, eski Samanyolu TV Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kuzeni Kazım Avcı hakkındaki mahkumiyet kararlarını savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle 9 Nisan 2025’te bozmuştu.

Yeniden başlayan yargılamanın ilk mahkemesi bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İlhan İşbilen mahkeme sırasında fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İşbilen daha sonra hastaneye kaldırıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Duruşmada fenalaşan eski AKP milletvekili İlhan İşbilen... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:07:02