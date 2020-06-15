Samanyolu Haber /Dünya / Düşen Amerikan uçağının yeri belirlendi /15 Haziran 2020 19:35

Düşen Amerikan uçağının yeri belirlendi

İngiliz sahil güvenlik ekipleri, sabah saatlerinde düştüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının enkazının tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer pilotun hâlâ kayıp olduğunu belirtirken uçağın düşme nedeniyle ilgili detaylı açıklama yapılmadı.

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İngiliz medyası sabah saatlerinde ABD’ye ait F-15C tipi savaş uçağının düştüğünü iddia etmişti.İddialar sonrası İngiliz sahil güvenliğinden gelen açıklama düşen savaş jeti iddialarını doğruladı.

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait olduğu bilinen uçağın düşme nedeni ile ilgili kesin bilgi verilmezken, uçağın rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğü sanılıyor.

Uçağın İngiltere’deki Lakenheath askeri havalimanından havalandığı bilinirken uçağın pilotu için başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

F-15’İN ÖZELLİKLERİ

F-15 Eagle (Kartal), her türlü hava şartlarında görev yapabilen, yüksek manevra yetenekli ve hava muharebelerinde üstünlük sağlamak üzere tasarlanmış bir avcı uçağıdır.

F-15 manevra yeteneği, ivmelenme, menzil, silah donanımı ve gelişmiş avionikleri (radar,yön bulma sistemi vs. vs.) ile çok üstün bir uçaktır.

F-15’in elektronik sistemi birden fazla düşman uçağını tespit etme, bilgi toplama, izleme ve taarruza uygundur. Silah donanımı bir kişinin güvenli ve verimli bir şekilde hava muharebesi yapmasına imkân verecek bir tarzdadır.

İlk uçuşunu 1972 yılında yapan savaş jeti ABD ordusuna 1976 yılında katılmıştır.
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