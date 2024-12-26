Samanyolu Haber /Gündem / Düşen Azerbaycan uçağında dikkat çeken Türkiye detayı /26 Aralık 2024 00:52

Düşen Azerbaycan uçağında dikkat çeken Türkiye detayı

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının, 3 gün önce Trabzon Havalimanı’na gerçekleştirdiği iniş esnasında pilotun, pisti pas geçtiği ortaya çıktı.

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Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları’na ait Embraer E190AR tipi uçağın, 3 gün önce Bakü - Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemesinde inişini başarılı bir şekilde tamamladığı ortaya çıktı.

Azerbaycan Havayolları’na ait 4K-AZ65 kuyruk tescilli Embraer E190AR tipi uçak Grozni’deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptıktan sonra, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan 32 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı. Azerbaycanlı yetkililer ise, kazanın nedeninin kuş sürüsüne çarpma olabileceğini bildirdi.

Kazakistan'da düşen uçağın 22 Aralık’ta Bakü - Trabzon seferi için tahsis edildiği ortaya çıktı. J28047 sefer sayısı ile Bakü'den Trabzon'a gelen uçağın, radar kayıtlarına göre Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemede uçağı indirebildiği belirlendi.
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