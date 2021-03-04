Düşen helikopter sabıkalı çıktı

İçindeki 10 askerin şehit olduğu Cougar tipi helikopterlerin bugünkü kazası dördüncü büyük kaza. Kara Kuvvetleri´nde 1996´dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin bundan önceki üç kazası da büyük kayıplarla sonuçlanmıştı .
Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu.
Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar´lar tekrar Güneydoğu´ya döndü.
İkinci kaza, Isparta´nın Eğirdir İlçesi´nde 29 Nisan 2003´te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.
Üçüncü kaza ise Şırnak´ta meydana geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu.
21 ASKER TAŞIYABİLİYOR
Alımına 1993´te karar verilen AS532´lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa´da imal edilen helikopterler Kara Kuvvetleri´ne 1996´dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995´teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara´da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532´nin 20´si Hava Kuvvetleri´ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri´ne verildi.
Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar´lar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.
Eurocopter Cougar, iki motorlu, çok amaçlı bir askeri helikopterdir. AS532 Cougar, Eurocopter Super Puma helikopterinin yükseltilmiş askeri bir versiyonudur.
AS 332 Super Puma, Cougar helikopterinin ilk dizaynı 1977 yılında uçmuştur. Bu versiyon iki 1330kW Turbomeca Makila 1A1 turboshaft motor ile donatılmıştı. 1990 yılında tüm askeri Super Puma helikopterleri Cougar olarak değiştirildi.
Helikopterin sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılmaktadır. Değişik görevler için farklı Cougar versiyonları kullanılmaktadır.
AS 532 UL/AL: 2 pilot ve 25 asker taşıyabilir. Cougar helikopterlerin en uzun versiyonudur. Ayrıca makineli tüfek ve roket gibi silahlarla da silahlandırılabilir.
AS 532 SC: Cougar ailesinin deniz kuvvetleri versiyonudur. Deniz altı arama ve yok etme, arama-kurtarma, sahil güvenlik görevlerinde kullanılabilir.
Cougar helikopter teknik özellikleri
Genel Özellikler (AS532 UB)
AS332 Super Pum Line Drawing.svg
Ağırlık:
Yüksüz: 4,350 kg
Yüklü Kalkış Ağırlığı: 9,000 kg
Uzunluk: 15.53 m
Yükseklik: 4.92 m
Rotor çapı: 15.6 m
Mürettebat: 2 Pilot 1 Uçuş Teknisyeni
Taşıma Kapasitesi: Ortalama 20 asker (hava sıcaklığı ve bulunulan rakıma göre değişkendir)
Performans
Motor: 2× Turbomeca Makila 1A1, Turboşaft 1.185 kW (1,589 shp)(tek motor için)
En Yüksek Hız: 249 km/sa (134 knots, 154 mph)
Hizmet Tavanı: 3,450 m
Menzil: 573 km