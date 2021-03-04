Düşen helikopter sabıkalı çıktı

İçindeki 10 askerin şehit olduğu Cougar tipi helikopterlerin bugünkü kazası dördüncü büyük kaza. Kara Kuvvetleri´nde 1996´dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin bundan önceki üç kazası da büyük kayıplarla sonuçlanmıştı .











Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu.





Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar´lar tekrar Güneydoğu´ya döndü.





İkinci kaza, Isparta´nın Eğirdir İlçesi´nde 29 Nisan 2003´te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.





Üçüncü kaza ise Şırnak´ta meydana geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu.







