Samanyolu Haber /Dünya / Düşen Ukrayna uçağında füze ihtimali /09 Ocak 2020 19:37

Düşen Ukrayna uçağında füze ihtimali

İran makamları Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili ilk raporunu açıkladı. Uçağın geri dönmeye çalıştığı ancak yardım çağrısı yapmadığı belirtildi.

SHABER3.COM

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Ukrayna'da bugün bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski Kiev Havalimanı'na çelenk bıraktı.

İran Hava Trafiği Kontrol Birliği'nin kazayla ilgili bulgularını açıkladığı ilk raporda Boeing 737 tipi uçağın Tahran'dan Kiev'e gitmek için havalandıktan kısa süre sonra bir problem nedeniyle geri dönmeye çalıştığı belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerinin de yer aldığı raporda uçağın düşmeden kısa süre önce yandığı aktarıldı.

Füze ihtimali değerlendiriliyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov Ukrayna tarafının uçağın füze ile vurulmuş olma ihtimalinin de değerlendirdikleri yedi kaza senaryosu arasında bulunduğunu kaydetti. Ancak İranlı yetkililer kazanın teknik bir nedenle olduğunu savunuyor.

Konsey Ukrayna'nın kazanın nedeninin açıklığa kavuşturulmasına yardım etmek için İran'a bir düzine uzman gönderdiğini açıkladı.

Uçak kazası İran'ın ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine Irak'taki ABD birliklerinin kullandığı üslere füzeyle misilleme yapmasından saatler sonra gerçekleşmişti. Kasım Süleymani ABD güçlerinin geçen hafta Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Havayolundan yapılan açıklamada uçağın 2016 yılında yapıldığı ve kazadan iki gün önce kontrol edildiğini, ayrıca kabin ekibinin de çok deneyimli olduğu belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Düşen Ukrayna uçağında füze ihtimali Sonraki Haber >>

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Erkan Tan'ı öyle bir anlattı ki...

Erkan Tan'ı öyle bir anlattı ki...

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

Araba sahibine şok

Araba sahibine şok

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

İzlerken kalbiniz durabilir!

İzlerken kalbiniz durabilir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:57:04