Samanyolu Haber /Gündem / Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi /16 Ağustos 2021 09:21

Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 Rus personel için Adana Şakirpaşa Havalimanında tören yapıldı.

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Onikişubat İlçesi'nde 14 Ağustos'ta yangın söndürme çalışması sırasında düşen uçakta 3 Türk personelle birlikte yaşamını yitiren 5 Rus mürettebatın cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, buradan tören için alınıp Adana Şakirpaşa Havalimanına götürüldü.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya burada yaptığı konuşmada, uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kırıma uğradığını belirtti.
Uçaktaki 3'ü Türk 5'i Rus mürettebatın hayatını kaybettiğini anımsatan Özkaya, "Başta aileler olmak üzere Türk ve Rus milletlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Törenin ardından cenazeler, uçakla Rusya Federasyonu'na gönderildi.

Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, alevlere müdahale için bölgeye yönlendirilen, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.
Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 8 kişinin naaşına ulaşmıştı.
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