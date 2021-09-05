Düşerken...

Kadir Gürcan | samanyoluhaber.com







Mary Lea Trump, Trump Hanedanı'nın “Doğrucu Ahmet”i. Eski Başkan Trump'ın Abisi Fred Jr.'ın kızı Mary, amcası Donald'ın 2020 ABD seçimlerini kaybetmesine en az yazarınız kadar sevinenlerden. Aile içi kavga ve çekişmelerin dedikodusunu yapacak değiliz ancak, Mary'nin iki kitabı ve sık sık çıktığı gündüz programlarındaki ifşaatları, işi başından aşkın Amca Trump'ı çileden çıkarmaya yetiyor.



Mary Lea Trump







Ailenin aykırı tipi Mary'nin ilk kitabı Trump'ın Başkanlık günlerinde, New York Best Seller, çok satanlar arasına girmiş ve ciddi bir ilgi uyarmıştı. Trump'ın Beyaz Saray'dan düşmesinin ardından şimdi ikinci kitabını yayınladı: Milli Travma'dan Kurtuluş ve Tedavi Arayışları!(1) Mary, Amcası Trump'ın 2016 yılında ABD Başkanı seçilmesinden sonra, olacak şeyleri ta başından sezmiş olmalı ki aylarca rehabilitasyon merkezinde kendini toparlamaya çalışmış. Ona göre Donald Trump, narsisist, zır cahil, kibir abidesi, zavallı ve tam bir psikopat! Doktorasını, Klinik Psikoloji dalında yapan Mary Trump'ın, Eski Başkan Donald'ın müptela olduğu psikolojik arızaları teşhis etme ehliyeti var!





Açıksözlü Mary, Eski Başkan Trump konusunda Amerikan halkını korkusuzca ve medeni bir dil ile uyarmakla kalmamış, yıkım sonrasında az hasarlı tedavinin yolları için de kolları sıvamış. Felaket umumi olunca, toptan bir seferberlik hali kaçınılmaz oluyor. Kaybedeceğini fark eden Eski Başkan Trump'ın ülkedeki bütün marjinal grupları arkasına alarak ülkeyi felakete sürüklemeyi göze alacak kadar şirazeden çıktığını herkes gördü. Yeğen Mary teşhislerinde ne kadar haklıymış!





An itibariyle Türk Siyaseti'nin tıkanıp kaldığı noktada, ümitlerin yine eskiden olduğu gibi beceriksiz siyasi aktörlere mahkum olması gerçekten üzücü. Biz, benzer bir halet-i ruhiyeyi ve iç ezikliğini doksanlı yıllarda, döküntü siyasilerin tekrar sahaya çıktığı günlerde de tatmıştık. Merhum Özal'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye Hayali, ihtilal artığı, görgüsüz siyasetçiler yüzünden birkaç yıl içinde heba edilmişti.





Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirleme telaşına giren muhalefet, akl-ı selim ile düşünemiyor. Dağınıklığı fırsata çevirmeye çalışan çok! Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığı ile bilinen bir yazar, Hazret'in ortak adaylık konusuna sıcak baktığını paylaştı. Belli ki, Eski Cumhurbaşkanı kudretli günlerini özlemiş. “Cumhurbaşkanlığına adayım! Bu böyle biline!” yürekliliği göstereceği yerde, ikinci elden piyasa yoklamaları yapıyor. Bütün siyasi teorileri çöken zavallı yazar da son on senedir mesleki açıdan intihar etme pahasına elindeki tek oyuncuyu parlatarak, çizilen karizmasını kurtarma derdinde. Ama nafile, elindeki deforme kumaştan yeni bir ürün çıkma ihtimali milyonda bir bile değil.





Bir süre unutulduktan sonra tekrar kendinden bahsediliyor olması Eski Cumhurbaşkanı'nın “Acaba bu sefer olur mu?” hevesini tetiklemiş olmalı. Ama nerde o irade? Nerede o insiyatif ve yüreklilik? Yine kimseyi yanıltmadı. Bir kaç gün sonra başka bir gazeteciye verdiği röportajda, adaylığını inkar etmemekle birlikte, bu tür tartışmalardan uzak kalmaya çalıştığında ısrar etti. Şimdilik, dört başı mamur, tehlikesiz ve tereyağından kıl çeker kolaylığında kapı eşiğine bırakılacak “Çatı Aday” teklifleri için kulağının kapı tokmağında olacağı kesin.





Son günlerde hastalık söylentileri ile gündeme düşen Saray'ın sağlık durumu ile alakalı resmi bir açıklamadan şiddetle kaçınılıyor. Maaşlı beslemelerin sırtlarını dayadıkları ağacın zamansız devrilmesi karşısında neler kaybedeceklerini şimdiden hesap ediyor olmaları çok normal. Muhalefetin aday konusunda yaşadığı şaşkınlığın daha derin bir versiyonu iktidar için de söz konusu. Hadise ciddi psikolojik tahliller gerektiriyor. Bir Mary Lea'mız yok ki, bu derin psikolojik tahlillere teşhis koysun!





Mary, Trump Ailesi'nde amca Donald ile başlayan siyasi tecrübenin devam etmeyeceği kanaatinde. Cumhuriyetçi Parti, Baba Trump ile seçim kaybedince, 2016 rüzgarına benzer bir hava estirmek için gözünü büyük oğlan Donald Jr.'a dikmişti. Amca kızı Mary, Jr'ın karizma yoksunu olduğunu ve siyaset yapacak zekasının olmadığı inancında. Son günlerde, gözlerden ırak ve Baba Trump'ın gözdesi İvanka ve damat Kushner, geride kalan enkazın dumanı dağılana kadar ortalıkta görünmemeye kararlılar. Mary, Kushner Ailesinin bu sessizliğini 2024 seçimleri için bir yatırım olarak okuyor. Küçük oğlan Eric ise, “Bilal'e anlatır gibi anlat!” kategorisinde yer aldığı için en küçük bir şansı bile yok.





Saray'ın sağlık durumunu gizleme konusunda ketum tavrın devam edeceği belli. Aynen Trump Ailesi fertleri gibi, yirmi yıldır milletin başına bela olan mevcut iktidar aktörlerinin hakim ideolojiyi devam ettirme şansları yok. Siyasi inisiyatif babadan oğula transfer edilemiyor. Bugün ya da yarın 'Hak' vaki olur da iktidar boşluğu oluşursa, meydana gelecek kargaşada ne olacağı belli olmaz. Yirmi yıldır madden ve manen milletin başına musallat olan iktidar ve Saray illetinden kurtulmak kolay olmayacak. Düşüş ve devrilişin çok ses getireceği aşikar. Zihnen hazırlıklı olmak lazım.





Geçtiğimiz dönemin en kötü kaybedeni olma unvanını elinde tutan Eski Cumhurbaşkanı ve en az kendisi kadar beceriksiz yazar arkadaşı Saray'dan gelen çatırtı seslerini duyup bir şeyler için hazırlanıyorlarsa, beklenen değişiklik başlamış olabilir.



