Samanyolu Haber /Politika / "Düşman muamelesi yapılmalıdır" /14 Temmuz 2022 22:35

"Düşman muamelesi yapılmalıdır"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HDP'yi hedef aldı. Partinin üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenli olduğunu iddia eden Özdağ, ifadelerini "Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır." cümlesiyle bitirdi.

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HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki Twitter mesajlaşmalarında çok konuşulacak ifadeler de yer aldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “HDP’nin üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır” dedi.

Özdağ dün sabah Twitter hesabı üzerinden Tunceli’deki Seyit Rıza heykelini yıkıp yerine birinci Tunceli milletvekili Diyap Yıldırım ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının heykelini kentin ‘en güzel yerine dikeceğini’ söyledi.

Bunun üzerine HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, paylaşımı alıntılayarak “‘Boyun eğmedim bu da size dert olsun’ demişti ya işte o dert sizi yiyip bitiriyor…” diye yazdı.

Özdağ, Kenanoğlu’nun tweet’ini alıntılayarak şunları dedi: “Ali efendi inan hiç dert olmadı. Emperyalizmin köpeklerinin sözde eğilmeyen boyunlarını kırdık ve kırarız. HDP, Yunan veya Bulgar ırkçı partilerinden daha fazla Türkiye düşmanı bir yapıdır. Üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır.”

Ermenileri hedef gösteren bu tweet 10 binden fazla beğeni aldı.
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