Samanyolu Haber /Ekonomi / ''Düşmanca'' dedi, teklifi reddetti /06 Mart 2020 11:38

''Düşmanca'' dedi, teklifi reddetti

Teknolojinin iki dev şirketi arasında teklif krizi devam ediyor. HP, rakibi Xerox'un satın alma teklifini reddetti.

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Amerikalı teknoloji devi Hewlett-Packard, en büyük rakibi Xerox’un 35 milyar dolarlık satın alma teklifini "düşmanca" diyerek geri çevirdi.

Xerox önceki satın alma teklifleri reddedildikten sonra teklifini hisse başına 22 dolardan 24 dolara çıkarmıştı. Ancak HP bu teklifi de geri çevirdi.

BOR YÜKÜ İKİ ŞİRKETİ DE TEHLİKEYE ATAR

HP Yönetim Kurulu Başkanı Chip Bergh, birleşik şirketin hissedarlar için yüksek seviyede borç yükünü de beraberin getireceğini, bunun ortaya çıkaracağı sinerjinin tüm şirketi tehlikeye atabileceğini söyledi.

Hewlett-Packard rakibi Xerox'un "düşmanca" diye nitelendirdiği tekliflerinden rahatsızlığını dile getirmişti.

Doğrudan HP'nin yatırımcılarına teklifi götürdüğünü kabul eden Xerox Genel Müdürü John Visentin, rakibinin teklifi reddetmesinin mantığa aykırı olduğunu ve "agresif" olarak değerlendirilse de tekliften dolayı özür dilemeyeceklerini belirtmişti.
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