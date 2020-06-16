Düsseldorf-Ankara uçağında korona paniği

Uçağın kuleden kalkış izni aldığı sırada 55 yaşında Hatay doğumlu olduğu öğrenilen yolcunun, “ Nefes alamıyorum“ diye bağırdığı ve uçağın kalkışının iptal ettiği bildirildi.





Almanya’nın Düsseldorf kentinden Adana seferini yapan Sun Express Havayolları’na ait uçakta koronavirüs (Covid-19) paniği yaşandı. Almanya’dan saat 19.05’te kalması beklenen uçakta bulunan 55 yaşındaki bir erkek yolcunun “Nefes alamıyorum“ diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışı iptal ettiği öğrenildi.





'Nefes alamıyorum diyerek bağırdı'





Sun Express Havayollarına ait uçağın Adana’ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi. Yolcunun Covid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.