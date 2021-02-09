Düştüğü yerden dolar toplayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, döviz kurunun seviyesine etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabileceklerini belirtti.





TCMB Başkanı Ağbal, ekonomistlerle düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı. Ağbal, "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız." ifadelerini kullandı.





DÖVİZ TOPLAMAYA BAŞLAYACAK





Ağbal, "Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacak." dedi.





Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir." açıklamasında bulundu.





Ağbal'ın Merkez Bankası'nın "rezerv biriktirmeye başlayabiliriz" beyanı TCMB'nin döviz alım ihalelerine başlayabileceği şeklinde yorumlandı.





TCMB'nin net döviz rezervleri 4 Şubat 2021 tarihi itibarıyla "emanet" diye nitelenen swap (döviz-TL takası) ve altın hariç tutulduğunda -70 milyar dolar.