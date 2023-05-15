'Düştüğümüzde değil vazgeçtiğimizde kaybederiz'

Sözcü'de yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun düzenlenmesine karar verdi.



28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek ikinci tur seçimle ilgili hazırlıklarına başlayan siyasi partiler, açıklamalar yaparak seçmenlere çağrılarda bulunuyor.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabında saat 20.56'da “‘Toparlanın, gitmiyoruz'. Elbette :) 21:30’da burada görüşmek üzere.” paylaşımı yaparak açıklama yapacağını belirtti.



“MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZIN OYLARIYLA SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI”



Sandık başına giden vatandaşlara ve sandık görevlilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:



* “Elbette temennim, dün akşam cumhurbaşkanımızla seçmeyi sağlamaktı. Ancak milyonlarca vatandaşımızın oylarıyla seçim ikinci tura kaldı ve 28 Mayıs'ta süreç nihayete erecek. 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında olacağız. Demokrasi, emek, sabır, özen ister. 13 gün sonra yine aynı heyecan, aynı umut ve aynı mutlulukla sandık başına gideceğiz. 28 Mayıs seçimlerinin şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.



OY KULLANMAYAN SEÇMENE VE GEÇERSİZ OYLARA DİKKAT ÇEKTİ



* Önümüzdeki 13 gün çok çalışacağız. Sokak sokak, ev ev, dağ bayır hiç fark etmez, çok çalışacağız. Ulaşamadığımız kapıları çalacağız, girmediğimiz mahallelere gireceğiz. Unutmayalım, ilk turda oy kullanmayan yaklaşık 8,5 milyon vatandaşımız var. Yaklaşık 1 milyon oy ise geçersiz sayıldı. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark ise sadece 2,5 milyon civarında. Biz ortak adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na ilk turda oy vermeyen vatandaşlarımızı da dinleyeceğiz. Bir kere değil, 10 kere konuşacağız.



“28 MAYIS AKŞAMI SAYIN KILIÇDAROĞLU İNŞALLAH 13. CUMHURBAŞKANIMIZ OLACAKTIR”



* Hangi mahalle olursa olsun, kaygıları olan, normalleşmeyi isteyen tüm vatandaşlarımızı anlayacağız. Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız. Yan yana, omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Endişeye mahal yok. Milletimiz her zaman demokrasiyi sandıkla güçlendirmiştir, yine güçlendirecektir. 28 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu İnşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacaktır.



“MİLLETİN VEKİLİ OLARAK GÖREV YAPACAK 600 ARKADAŞIMIZI TEBRİK EDİYORUM”



* Dün meclis oylamasını tamamladık. Önümüzdeki dönemde TBMM'de milletin vekili olarak görev yapacak 600 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hangi partiden olduğu fark etmeksizin tüm milletvekillerimizin 86 milyon için çalışmasını ve güzel işlere imza atmasını umut ediyorum. Meclisimizin 28. Dönemi ülkemize hayırlı olsun.



“ÖNÜMÜZDEKİ KISA KAMPANYA DÖNEMİNİN HUZUR, BARIŞ İÇİNDE GEÇMESİNİ UMUT EDİYORUM”



* Geçtiğimiz dönemde bazı tatsız olaylar yaşamış olsak da önümüzdeki kısa kampanya döneminin huzur, barış içinde geçmesini umut ediyorum. Şimdi bütün gücümüzü adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için seferber etme zamanı. Ben DEVA Partisi Genel Başkanı olarak partimize mensup tüm yol arkadaşlarımın 81 ilimizde de bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini çok iyi biliyorum.



“ŞİMDİ İLK TURDA İKNA EDEMEDİĞİMİZ DOSTLARIMIZI, KOMŞULARIMIZ ZİYARET ETME ZAMANI”



* Şimdi zaman ilk günkü heyecanla tempomuzu arttırarak devam etme zamanı. İlk turda ikna edemediğimiz dostlarımızı, komşularımız ziyaret etme zamanı. Şimdi zaman, muhafazakârından liberaline, sağcısından solcusuna toplumun tüm kesimlerini bu kardeşlik ve eşitliğin parçası yapma zamanı. Mahalleler arasındaki duvarları yok etme zamanı.



“HİÇ KİMSE ŞU ANDA YÜRÜTÜLEN PROPAGANDAYA KANMASIN”



* Arkadaşlarımızla beraber dün geceden beri tüm sonuçları derinlemesine tahlil ediyoruz. İnanın gördüğümüz tablo umut dolu, mutluluk dolu günlerin işareti. Kimsenin umudu kararmasın, hiç kimse şu anda yürütülen propagandaya kanmasın. Biz hangi partiye, hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirse versin bir arada yaşayan insanlarız. Biz ülkemizin gücüne ve halkımızın birlikteliğine inanan insanlarız. Bu güçle çalışacağız.”



“DÜŞTÜĞÜMÜZDE DEĞİL, VAZGEÇTİĞİMİZDE KAYBEDERİZ”



* Fatih Terim'in meşhur bir lafı vardı; takımı sezon sonuna doğru 8 puan geriden girdiğinde, ‘8 de kapanır, 18 de' demişti. Ve takımı o sene şampiyon olmuştu. Ben de diyorum ki, ‘2,5 da kapanır, 12,5 da… Unutmayalım, düştüğümüzde değil, vazgeçtiğimizde kaybederiz. 28 Mayıs'ta 86 milyon kazanacak. 28 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak. Bunu biliyorum. Ülkemizi özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasiyle taçlandıracağız. Biliyorum, iki hafta gecikse de bahar gelecek. Haydi Türkiye'm, haydi diyorum.”