Samanyolu Haber /Dünya / Düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz aşı /11 Aralık 2020 23:39

Düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz aşı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilmek üzere 1 milyar doz koronavirüs aşısının ayrıldığını ifade etti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını güvence altına aldıklarını belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

En çok ihtiyaç duyan ülkelere aşı tedarik etmek için 4,3 milyar dolar tutarında acil finansman açığıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Ghebreyesus, uluslararası topluma ve bağışçılara, "aşıların güvence altına alınabilmesi, hayatların kurtarılması ve küresel ekonominin bir an evvel iyileştirilmesi" için kendilerine destek vermesi çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) şimdiye kadar 189 ülke ve ekonominin katıldığını belirterek, program kapsamında üç aşı adayından düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz Covid-19 aşısını güvenceye aldıklarını aktardı.

Aşı adaylarının ismini vermeyen Ghebreyesus, daha fazla Covid-19 aşısı temini için farklı aşı üreticileriyle de görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

Ghebreyesus, Covid-19 aşı çalışmalarının hızla sona doğru gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Tünelin sonundaki ışık daha parlak hale geliyor, ancak ışığı gerçekten parlak hale getirmek için bazı zorluklarla yüzleşmemiz gerekiyor." diyen Ghebreyesus, son 6 haftada salgın nedeniyle dünya genelinde haftalık ölümlerin sayısının yüzde 60 arttığına işaret etti.

Ghebreyesus, vaka ve ölüm sayılarının çoğunun Avrupa ve Amerika'da gerçekleştiğini kaydetti.
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