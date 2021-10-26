Samanyolu Haber /Gündem / Düşünce ve ifadeye sözde özgürlük /26 Ekim 2021 18:27

Düşünce ve ifadeye sözde özgürlük

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 'Eleştiriyi Susturmak' başlıklı raporunu açıkladı. Rapora göre, 2015-2019 yılları arasında ifade ve medya özgürlüğünü kullanan 2 bin 801 kişi tutuklandı.

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Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türkiye’de son 5 yılda ifade ve medya özgürlüğü ihlallerini “Eleştiriyi Susturmak” raporuyla ortaya koydu. Buna göre; son 5 yılda ifade ve medya özgürlüğünü kullanmak isteyen 2 bin 801 kişi tutuklandı, 6 bin 479 kişi gözaltına alındı. Toplamda, bin 372 dava açıldı ve 727 kişiye 27 bin 448 ay hapis cezası verildi. 184 yayın kuruluşu kapatıldı.

İfade özgürlüğüne yönelik açılan davaların gerekçelerinin, 476’sı “örgüt propagandası”, 346’sı “Cumhurbaşkanına hakaret” ve 165’i “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” olarak görüldü.

5 YILDA 184 YAYIN KURULUŞU KAPATILDI 
 
2015-2019 arasındaki 5 yıllık dönemde toplam 184 medya ve yayın kuruluşu kamu makamları tarafından kapatıldı. Kapatma işlemlerinin 170’i KHK ile oldu. 21 medya kuruluşu da KHK ile kapatıldı.

Toplam bin 118 medya çalışanı gözaltına alındı. En az 287 polis baskını ve 146 polis müdahalesi yapıldı. 281 medya çalışanı tutuklandı. 311 medya çalışanı ise bin 592 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Gazetecilere ve basın yayın çalışanlarına yönelik sivil şiddet saldırısı gerçekleşti. Saldırılarda en az 5 gazete kurumsal olarak, en az 23 gazeteci ise kişisel olarak hedef alındı.

4 BİN 684 SOSYAL MEDYA KULLANICISI GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya kullanıcılarına yönelik en az 578 polis operasyonunda en az 4 bin 684 kişi gözaltına alındı. Başka nedenlerle gözaltına alınanlar da dahil olmak üzere en az 2 bin 357 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. İhlallerden etkilenenler arasında en az 18 milletvekili, 182 siyasi parti yöneticisi, 53 sendika ve dernek yöneticisi bulunuyor.
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