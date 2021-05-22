Düşündüren rakamlar! Nüfusunun büyük bölümü aşılanan adada COVID patlaması var

Afrika kıtasının doğu kıyısı açıklarındaki 115 küçük adadan oluşan Seyşeller'de nüfusun yüzde 60'dan fazlası Covid aşısının iki dozunu da oldu.







Ancak 100 bin civarında nüfusu olan adalar ülkesinde, vakaların yeniden yükselişe geçmesi yüzünden bir kez daha kapanma önlemleri açıklandı.





Seyşeller küçük bir ülke dolayısıyla rakamlar yüksek görünmeyebilir ama nüfusa oranına bakılarak değerlendirildiğinde, artışlar ciddi kaygı oluşturdu.





Nisan ayı boyunca günlük vaka sayısı istikrarlı bir şekilde 50 civarında seyrediyordu. Fakat Mayıs ayı ortalarına gelindiğinde günlük vakaların sayısı 400'e tırmandı. Mayıs ortasından bu yana sayılar yeniden düşüş göstermeye başlasa da hala Nisan düzeyine göre çok yüksek.





Seyşeller Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yeni vakaların yaklaşık üçte birini iki doz aşısını da tamamlamış kişilerin oluşturduğunu söyledi. Nüfusunun önemli bir kısmının aşılarını tamamlayan diğer ülkelerde yeni vakalar çok daha düşük seyrediyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre, ülkede nüfusun yüzde 70'i en az bir doz aşısını oldu ve Ocak ayında başlatılan aşılama kampanyasında nüfusun yüzde 63'ü de iki doz aşısını da yaptırdı.





İlk etapta Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bağışlanan Çin aşısı Sinopharm kullanıldı.





Bunu daha sonra Hindistan'da üretilen ve Covishield adıyla dağıtımı yapılan Oxford-AstraZeneca aşısı izledi ve son olarak da yakınlarda Rus Sputnik V aşısı kullanıma girdi.





Şu ana kadar kullanılan Sputnik dışındaki aşıların yüzde 57'si Sinopharm ve yüzde 43'ü Covishield (AstraZeneca) idi.





İki doz aşısını da olduğu halde Covid'e yakalananların ne kadarının Sinopharm ne kadarının AstraZeneca aşısı olduklarına ilişkin veriler mevcut değil.





Ama Seyşeller Sağlık Bakanı Dr. Jude Gedeon'un yaptığı açıklamalardan, Covid pozitif çıkanların yaklaşık üçte ikisinin hastalığı ya çok hafif ya da hiç bir belirti yaşamadan geçirdiği biliniyor.





Durumu daha ağır olup hastaneye yatırılanların ise yüzde 80'i aşı olmamış kişiler ve bunların büyük kısmının başka sağlık sorunları var.





Seyşeller Sağlık Bakanı Dr Gedeon, vakalardaki artışın ekonomik faaliyetlerin artmasından kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyor.





Ülkede Mart ayında gevşetilen önlemler kapsamında restoranlar açılmış, öğrenciler okula gitmeye başlamıştı.





Yetkililer Paskalya kutlamalarının ve bir ya da iki doz aşısını olan insanların hastalık ihtimalinin düşmesi nedeniyle tedbiri tamamen elden bırakmasının da etkisi olduğunu söylüyorlar.





Vakalar yükselince hükümet Mayıs ayında yeniden önlemler açıklayarak okulları kapattı, bar, restoran ve dükkanların erken kapanmasını istedi ve kalabalık etkinliklere sınırlamalar getirdi.