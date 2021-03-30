Samanyolu Haber /Gündem / "Düşürmeyeceğiz" /30 Mart 2021 15:16

"Düşürmeyeceğiz"

Dolardaki yükseliş karşısında Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan yeni bir faiz açıklaması daha geldi. Kavcıoğlu "Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

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Dövizdeki artış durdurulamazken gözlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, piyasaları rahatlatmak için yeni bir faiz açıklaması yaptı. 

TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Kavcıoğlu, "Salgın sürecindeki belirsizlikler küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri canlı tutuyor. Enflasyonla mücadele doğrultusunda para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

"Enflasyon gerçekleşmeleri sıkı bir parasal duruş gerektiriyor" diyen Kavcıoğlu, "Kararlarımızı enflasyon başta olmak üzere veri akışına göre alacağız" ifadelerini kullandı.

"Faiz düşürmeyeceğiz" mesajı veren Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek" dedi. 
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