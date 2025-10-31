Düşüş serisini sürdüren altında şimdi de dip endişesi

Altın piyasasında düşüş eğilimi hız kesmeden sürüyor. 31 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5.415 TL’den, ons altın ise 4.005 dolardan güne başladı. Geçen hafta yüzde 3,29 oranında değer kaybeden ons altın, bu haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Son güncel fiyatlamalara göre haftalık kayıp yüzde 2,65 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) Aralık ayında faiz indirimi konusunda net bir sinyal vermemesi ve ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması, altının yönünü aşağı çevirdi.





ONS ALTIN 3.886 DOLARDAN DÖNDÜ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 20 Ekim’de 4.381 dolarla zirve yapan ons altın, ardından satış baskısıyla gerileyerek 3.886 dolara kadar düştü. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla ons fiyatı yeniden 4.000 doların üzerine çıktı. Dün yüzde 2,39’luk yükselişle 4.024 dolardan kapanan ons, yeni günde 4.005 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor.





İKİNCİ HAFTADA DA DÜŞÜŞ SERİSİ

Altın piyasasında iki haftadır süren değer kaybı dikkat çekiyor. Ons fiyatında bu hafta yüzde 2,65 oranında düşüş yaşanırken, ekim ayı genelinde ise yüzde 3,85’lik bir artış kaydedildi. Böylece altın, aylık bazda yükseliş serisini üçüncü aya taşımış oldu. Ağustos ayında yüzde 4,78, eylülde ise yüzde 11,92 değer kazanan ons, Ekim ayında da pozitif görünümünü koruyor.





GRAM ALTINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Uluslararası piyasalardaki hareketlilik, iç piyasadaki gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Bu ay 5.910 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan gram altın, ardından gelen kâr satışlarıyla 5.243 TL’ye kadar geriledi. 31 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5.415 TL seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 5.705 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 9.305 TL olarak belirlendi.





FED VE ABD-ÇİN ETKİSİ

Altın fiyatlarındaki son hareketlerin temelinde küresel gelişmeler öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrasında, Başkan Jerome Powell’ın Aralık ayında yeni bir indirime yönelik net sinyal vermemesi piyasada satış baskısını artırdı.

Ayrıca, ABD ve Çin liderlerinin olumlu geçen görüşmesi, ticaret gerilimini azaltarak güvenli liman talebini zayıflattı. Bu durum da altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeleri beraberinde getirdi.





ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ

Uzmanlar, altının uzun vadede yükseliş trendini koruyabileceğini ancak kısa vadede fiyatların konsolidasyon sürecinde olduğunu belirtiyor. Analistlere göre, ons altının 3.885-4.000 dolar bandını güçlü destek bölgesi olarak koruması gerekiyor. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılığın sağlanması, yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı olarak değerlendirilebilir.