Duy da inanma... İstanbul'da acil yıkılması gereken 7 bin 615 bina var

Murat Kurum, “İstanbul’da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor” dedi.







Murat Kurum, İran depreminden etkilenen Van’a ilişkin, “İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik” diye konuştu.





Kurum, Elazığ’da tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını da duyurdu.





Kurum’un açıklamaları şöyle:





“Şu an İstanbul’da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor.





Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar.





Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır.





(Kanal İstanbul) Düzeltilmesi gereken ne varsa bunu da dikkate almak suretiyle projemizi kararlı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz.”