'Duyduğuma göre Putin'in elinde 15 Temmuz'un gerçek yüzüyle ilgili dosyalar varmış'

Medyascope'a konuşan Taşpınar, "Bana göre Erdoğan, Putin'den daha çok çekiniyor çünkü Rusya kirli bir oyun oynayabiliyor. Türkiye üzerinde daha fazla manevra kabiliyeti var. Mesela İdlib konusu buna örnek" görüşünü dile getirdi ve ekledi:





"Benim duyduğuma göre Putin, istese Erdoğan'ı zor durumda bırakacak birçok dosyaya sahip. Yolsuzluklardan tutun da 15 Temmuz'un gerçek yüzüne gidebilecek kadar kirli dosyalar var elinde."





Taşpınar, bu gerekçelerle Erdoğan'ın, Putin'e karşı daha zor bir durumda olduğunu söyledi.





Trump'ın elinde ise Senato'dan geçebilecek yaptırım kartları olduğunu belirten Taşpınar, "Senatörlerden bazıları, yaptırımlar sonrası Erdoğan tamamen Rusya'ya döner mi endişesi taşıyor. Bazıları ise 'Türkiye zaten Rusya'nın elinde, zamanında kırmızı çizgi getirmemiz nedeniyle oldu bunlar. Türkiye'ye bizim de Rusya gibi sopa göstermemiz gerekiyor' görüşünde" ifadesini kullanıyor.