Düzce’de fındık toplayan Kürt işçilerden açıklama

Bir ay önce Mardin’den sekiz kişiyle birlikte fındık toplamak üzere Düzce’ye geldiklerini dile getiren Muhammed Günel, dün akşam kaldıkları evin camının dışardan atılan taş ile bir anda kırıldığını belirtti. Ne olduğunu anlamak için dışarı çıktıklarında kapının önünde iki kişinin beklediğini gördüklerini paylaşan Günel, bu kişilerin Kürt oldukları için kendilerini burada istenmedikleri yönünde söylemlerde bulunduğunu ifade etti.







'BURAYI 10 DK İÇİNDE BOŞALTMAZSANIZ TÜFEKLE GELİRİZ'





Günel, aynı kişilerin yine ‘Burayı 10 dakika da boşaltmazsanız evi başınıza yakarız, taşla ve tüfekle geliriz’ şeklinde tehditlerde bulunduklarını da aktardı. “Evde kadınlar vardı. Pencere kırılınca içerdeki arkadaşlarımız ve ailemiz korktuğu için dışarı çıktık, konuştuk” diyen Günel, evlerinin önüne sonrasında 20-30 kadar kişinin daha geldiğini belirtti.





POLİS ‘OLAY ÇIKMADAN GELEMEYİZ’ DEDİ





Bunun üzerine iki kere telefonla polisi arayıp durumu aktardıklarını, fakat polislerin ‘olay çıkmadan gelemeyiz’ dediğini belirten Günel, polise “O zaman cenazemizi almaya gelirsiniz” yanıtı verdiğini söyledi





HASTANE KAYITLARININ SİLİNDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ





Bir süre sonra gelen polislerin saldırganlar yerine kendilerine üst araması yaptığını dile getiren Günel, şunları anlattı: “Polisler onlara dokunmadı bile. Beni ve arkadaşlarım Hasan Çiçek ile Mehmet Furkan Çiçek’i de alıp Akçakoca İlçe Emniyeti’ne götürdüler. Burada ifademizi aldıktan sonra önümüze bir tutanak koydular. Tutanakta bizi suçlu gösteriyorlardı. Evimize saldıran kişilere bıçak çektiğimizi yazmışlardı. Biz de tutanağı imzalamadık. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Elime cam girmişti. Orada darp raporu almak istedik ancak polisler buna engel oldu. Polis hastane girişimizi de sildirdi. Ayrıca bize alkol testi yaptırdı. 30 kişilik gruptan iki kişiyi getirmişlerdi. Onlara yapmadılar. Daha sonra tekrardan Emniyete götürüp olayı kapatmamızı istediler.”





Günel, evlerine dönük taşlı saldırı sonrasında yaşananların çevre apartmanlarda oturanlar tarafından video kayda alındığını, fakat saldırganlardan korkulduğu bu kayıtların kendilerine verilmediğini de ifade etti.





‘EŞYALARIMIZI TOPLUYORUZ’





Şu halen saldırıya uğradıkları evde bulunduklarını aktaran Günel, arkadaşı Mehmet Furkan Çiçek’in ifadesi alınmak üzere polislerce savcılığa götürüldüğünü, ifade işlemleri bittikten sonra memleketlerine dönmek için şu anda eşyalarımızı topladıklarını belirtti.



