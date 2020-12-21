Düzce T Tipi Cezaevinde test yapılan 45 mahpustan 42’si pozitif çıktı

Koronavirüs alarmı bu kez Düzce T Tipi Cezaevi için çaldı. Cezaevi yönetimine 9 Aralık 2020’de ‘biz hastayız, test yapın’ diye dilekçe veren mahpuslara 15 ve 18 Aralık’ta yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı.





KOĞUŞUN NEREDEYSE TAMAMI POZİTİF

Düzce’de eşleri tutuklu bulunan aile yakınlarının verdiği bilgiye göre 15 Aralık’ta kapalı görüş için cezaevine giden ailelere ‘görüş iptal edildi, koğuşta virüs çıktı, karantinaya alınacak’ denildi. Soğuk algınlığı ilaçları verilip koğuşlara geri gönderilen mahpuslara gecikmeli olarak 15 ve 18 Aralık’ta test yapıldı. 20 kişilik B4 koğuşu ile 25 kişilik B5 koğuşunda toplam 42 mahpus pozitif çıktı.





TELEFON GÖRÜŞLERİ İPTAL

Bold Medya’ya konuşan bir tutuklunun ailesi “Biz kendisiyle 9 Aralık’ta görüştük. Hiçbir şey söylemedi. Ama 16 Aralık’ta e-Nabız’da test sonucunu gördük. 20 kişi kalıyorlar o koğuşta. 19’unun pozitif olduğunu öğrendik. B5 koğuşunda da 25 kişi kalıyor. 23 kişi hasta. Cezaevini arıyoruz. Durumu iyi diyorlar ama inanmakta güçlük çekiyoruz. Kaç insan öldü. Testleri negatif çıkana kadar telefon görüşleri de iptal edildi.” dedi.





Düzce T Tipi Cezaevinde alerjik hastalığı bulunan başka mahpusların olduğunu da belirtiliyor.