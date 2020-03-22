Samanyolu Haber /Gündem / Düzce'de, doktora yumrukla saldırdılar /22 Mart 2020 17:53

Düzce'de, doktora yumrukla saldırdılar

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı. S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Olay, öğle saatlerinde, Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi.

Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Düzce'de, doktora yumrukla saldırdılar Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:46:50