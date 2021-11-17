Düzce'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu.







Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Düzce ve Bolu’da halk, panikle sokaklara döküldü. Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.





SAAT 15.57'DE BİR DEPREM DAHA







Cumhuriyet'in haberine göre AFAD, saat 15.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.





DÜZCE'DE EVLERDE EŞYALAR DEVRİLDİ





Düzce’de bazı evlerde sarsıntı ile eşyaların devrilerek, hasar gördüğü belirtildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar, devam etti.





MUHTAR KOÇ: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK





Depremin merkez üssüne yakın Yayakbaşı köyünün muhtarı Hayrettin Koç, DHA muhabirine verdiği bilgide, "Depremi çok şiddetli olarak hissettik. Köyümüzde herhangi bir hasar, yıkım söz konusu değil. Çevre köylerden de olumsuz bir şey duymadık şu ana kadar" dedi.





DEPREMİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMALAR







Depremin ardından AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Düzce Valiliği de depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmediğini duyurdu.



